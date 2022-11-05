【星之谷】稅貸低見1%定存達5%　加息周期兩招「無本生利」

隨着加息周期展開，各銀行都調高定期存款年利率，目前1年期最高為5%。有趣的是，當定存利率不斷上升，稅貸或私貸利率卻節節下跌，究竟這種古怪現象「係咩玩法」？銀行是不是在做蝕本生意？



話說筆者朋友A君，近日看到某間中小型銀行推出稅貸優惠，實際年利率竟然低至1.335%，便趁機借了100萬港元稅貸，然後再用稅貸申請年利率4-5%的1年期銀行定期存款，賺取息差高達3.68%。

A君未來需要分12個月、每月向銀行還約84,000港元，全期利息只需7,200港元左右。他只要確保每月能夠準時還款，息差利潤便會乖乖入袋，除非銀行倒閉，否則這種利潤近乎是沒有風險的。

有趣的是，該提供低息稅貸的銀行，定期存款利率也調高至4%以上，即是說客戶可以用年利率1.335%向該銀行借錢，然後在同一銀行開立定期存款，賺取近3厘息差。

拆解銀行低息借貸、高息定存操作

很多人會質疑銀行上述操作會不會「蝕本」，其實銀行資金可以分為長錢和短錢，實際是兩盤賬目——短錢資金來自活期利息，目前仍然是接近零，成本足以用來借出短期貸款，故此一年期稅貸年利率收1.335%仍然有利可圖。

同時，低息稅貸並非每名客人都可以任意申請，原因是其有月薪倍數要求，通常要薪金較高人士才可以借到低息及大額資金，順便吸引他們開新戶口或交叉銷售其他產品，是一項策略性的投資。

至於客戶定期存款的資金屬於長錢，雖然銀行角度資金成本高達4%，但其實可以用作長期貸款，譬如一些大型企業項目融資或中小企循環貸款，有關利率近期亦在上升當中。此外，參考1年期港元拆息（HIBOR）已升破5%，就算銀行沒有其他高息貸款項目，只需要把定期存款資金在同業市場拆放，仍然有息差收入。

在市民角度，貸款利率低於定存利率的確是經濟周期下行時的「賺錢恩物」，而要完美捕捉這項操作帶來的利潤，實際上有幾種玩法。

稅貸資金放Mortgage Link賺取息差

首先是如上述所言，稅貸資金可以用作銀行定期存款，賺取無風險息差。其次是客戶本身有樓按在身的話，稅貸資金也可以放入高息存款掛鈎戶口（Mortgage Link）賺取息差。現時H按實際按揭利率為2.875厘，在稅貸年利率僅1.335%情況下，仍有1.55厘水位，而且Mortgage Link性質是活期存款，不用像定期存款設有年期限制綁死資金。

另外，香港不少業主已經供完住宅物業，其實可以考慮重按套現，資金一半放在Mortgage Link歸還本金；另一半則申請定期存款，無本生利，甚至可以「慳返」銀行保管箱放樓契的租金。待2年罰息期過後，如果按揭利率依然不斷攀升，息差收入接近零的話，套現金額隨時可以歸還銀行。

最後，借稅貸或私貸來做定期存款還有一點要留意，就是定期存款實際是鎖死資金至一定年期，但稅貸或私貸要每月還息還本，借款人便要從其他儲蓄或自己每月入息歸還，否則就會面臨流動性風險，沒有足夠資金周轉。所以，正如銀行所言：借定唔借？還得到先好借！

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



*投資涉及風險

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