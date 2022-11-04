愉景灣稔樹灣地皮申建858伙　香港興業：地皮未被充分利用

愉景灣大地主香港興業國際（0480）最新就愉景灣稔樹灣一帶地皮，向城規會申請作住宅發展，提供54幢住宅，涉及858伙。

上述申請地點為愉景灣第10b區及22區（部分），丈量約份第352約地段第385號餘段（部分）及增批部分，位於愉景灣蘅峰以南沿海地皮，地盤面積約84.48萬平方呎。

分三個區域發展 沿海地皮建分層住宅、洋房

該項目將劃分3個區域發展，當中沿海地皮10b區，地盤面積約45.19萬平方呎，擬議共發展總樓面面積共約73.19萬方呎。當中，佔約61.03萬平方呎，涉及16幢分層大廈及34幢兩層高洋房，涉786個住宅單位，平均每伙面積約764平方呎。另外，該區同時提供非住用樓面約12.16萬平方呎。

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香港興業：相關地皮未被充分利用

此外，另一發展區域為4a區，現為園藝苗圃，地盤面積約7.65萬平方呎，住宅樓面面積約4.84萬平方呎，提供72伙，平均每伙面積約667方呎。該區域將興建4幢樓高5層的分層大廈。至於22區的B區為船廠位置，地盤面積約23.05萬平方呎，將提供約5.92萬平方呎非住用樓面，物業樓高5層。

申請人香港興業指出，上述方案已就愉景灣的地形、園景及天然景觀的優勢進行地盤分析，認為第10b區和第22區為未被充分利用的已發展土地。