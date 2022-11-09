荃灣大型屋苑3房低市價20%沽　呎價跌穿8000元低過公屋｜單位直撃

荃灣大型私樓屋苑呎價跌穿8,000元，貼近公屋價。荃灣海濱花園一伙極低層三房戶，新近約540萬元沽出，呎價僅7,714元，重返八年前水平。代理指，單位成交呎價低市價超過兩成，主要有兩個原因。



叫價800萬未獲承接 半年多次降價

美聯物業高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣海濱花園19座低層B室，實用面積700平方呎，三房間隔，今年4月份推出放盤，當時叫價800萬元，由於未獲承接，9月份降價至700萬元放售。及後，業主於10月份進一步減價至610萬元，最終以約540萬元沽出，由外區客承接，成交呎價7,714元，劈幅達33%，呎價重返2014年至2015年水平。

↓↓海濱花園成交單位↓↓

鄰區公屋長安邨呎售逾9000元

上月，海濱花園錄得5宗二手成交，平均成交呎價約1.1萬元，由於上址位處極低層，是次成交價料較市價低超過兩成。據網上銀行估價資料，滙豐就上址的估價為683萬元，中銀為659萬元，即是次成交價較估價低18%至21%。

事實上，是次海濱花園成交呎價，較鄰近的公屋呎價更低。資料顯示，青衣長安邨安濤樓4座低層2室，實用面積354平方呎，一房間隔，9月底以自由市場價342萬元沽出，成交呎價約9,661元。

梁仲維補充，上述單位以超低價沽出，主要因為屬極低樓層，景觀欠佳，加上近月樓市走下坡，業主心態軟化，願意大幅降價出貨。至於新買家為外區用家，見單位呎價低於8,000元已有三房，兼連基本裝修，故拍板入市。

據了解，原業主早於2001年6月以150萬元買入上址，即持貨約二十一年，帳面仍大賺390萬元或2.6倍。