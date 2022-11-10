啟德新盤澐璟首批全數招標　銷監局：會密切留意情況

地產建設商會（地建會）2019年向會員發出指引，規定指定類型的物業或戶型才可招標出售。不過華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德新盤澐璟，昨日公布首推118伙，全數單位招標發售，當中包括500餘平方呎的標準兩房戶型，未有跟隨地建會的指引。

對於上述情況，一手住宅物業銷售監管局回覆《香港01》查詢表示，政府會繼續密切留意以招標形式出售的一手住宅物業的銷售情況，並會按需要採取任何可行措施，增加以招標發售的透明度。

無論招標或價單銷售 均受到一手例規管

局方又指， 《一手住宅物業銷售條例》旨在加強一手住宅物業銷售的透明度及公平性、加強對消費者的保障，以及讓賣方彈性地作出商業決定，並在兩者之間取得平衡，為一手住宅物業提供公平的競爭環境。

銷監局表示，政府會繼續密切留意以招標形式出售的一手住宅物業的銷售情況。

《條例》規定發展商若以招標方式出售發展項目時，均須遵守關於售樓說明書、示範單位和披露交易資料的成交記錄冊等規定。不過，考慮到招標的性質，有關提供價單的規定並不適用。因此無論以招標或價單銷售一手住宅物業，均受到《條例》規管。

參考2019年新盤市場流行招標賣樓，引起社會關注，地產建設商會（地建會）當時向會員發出指引，規定招標單位須為實用面積753平方呎以上的三房戶型。而啟德新盤澐璟昨日公布首批118伙，全數招標，當中包括11伙實用面積564至567平方呎的兩房戶，即未有跟隨相關指引。

發展商之一的保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀指，集團並非地建會會員，而且有關措施僅屬指引，不擔心細單位以招標出售會影響一手買賣的透明度。又指做法是經過考慮及商討，項目屬一線貴重物業，認為招標較為合適。