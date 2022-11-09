啟德澐璟2019年每呎地價逾1.8萬　較毗鄰MIAMI QUAY貴25%

啟德承富里2號新盤澐璟擬今日（9日）開價，地皮位於啟德第4C區1號，由中資華潤置地（海外）、保利置業（0119）於2019年6月合資競投， 最終力壓另外五家入標財團，以129.16億元奪得地皮，屬當時已批出的啟德跑道區地皮之中最貴的一幅。地盤面積約10.2萬平方呎，可建樓面約71.4萬平方呎，每呎樓面地價18,080元。

MIAMI QUAY地價1.45萬 首批均價2.2萬

參考毗鄰的啟德第4B區3號用地、即MIAMI QUAY，2018年底以83.33億元批出予會德豐等財團，每呎樓面地價14,502元，即澐璟每呎地價較之貴25%。MIAMI QUAY I 今年9月推售，首批130伙，折實平均呎價為22,452元，開放式折實入場524萬元起。

左一為MIAMI QUAY I、中間為維港1號，右一項目尚未命名。而澐璟位於右一項目的後方。（歐嘉樂攝）

澐璟大部分單位望維港海景

至於第4B區2號住宅地，即維港1號，2018年底由中國海外（0688）以80.3億元奪得，每呎樓面地價約13,523元，即澐璟較之貴約34%。維港1號去年中推售，首批212伙折實均價為22,977元，一房單位折實入場價由656萬元起。

不過值得留意，MIAMI QUAY及維港1號面向九龍灣方向，而澐璟則面向紅磡及維港方向，大部分單位可望維港海景。澐璟將於今日公布銷售安排，早前發展商預告，定價或參考九龍站一帶樓盤。

澐璟由6座住宅大廈及6伙臨海大宅組成，全盤提供582伙，其中包括576伙分層單位，約有九成單位可望維港景。戶型涵蓋一至四房，實用面積由371至2,088平方呎，另設平台及頂層特色戶。至於臨海大宅涉6伙，實用面積則由4,294至4,850平方呎。

↓↓澐璟示範單位↓↓