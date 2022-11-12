澐璟周一標售118伙　發展商提供8成一按　代繳最高4.25%印花稅

華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展的啟德澐璟，早前推出首批118個單位，並安排於周一（14日）起招標。據招標文件顯示，發展商為買家提供4種付款辦法，另提供一按安排，最高達樓價八成。



提供4種付款辦法

據招標文件，發展商為買家提供4種付款辦法，包括180天即供優惠付款計劃、360天即供優惠付款計劃、建築期付款計劃，以及靈活付款計劃。其中選用靈活付款計劃，買家獲發展商接納標書當日支付樓價5%訂金後，餘下95%樓價可於收樓前分四期繳付。

發展商又透過指定財務機構，為買家提供一按安排，如買方選用第一按揭貸款，樓價1,000萬元或以下單位最高可承造樓價80%按揭，而1,000萬以上則可借樓價70%，年期最長二十五年，全期息口為P減2.5厘（P為5.625厘）。

發展商代繳最高4.25%印花稅

若買家選用輕鬆第一按揭貸款，樓價1,800萬元或以下最高可借樓價80%，1,800萬元以上至3,000萬元，則可借樓價75%；3,000萬元以上最高可借樓價70%，貸款上限為3,000萬元，年期最長二十五年，首二十四個月息口為P減2.25厘（P為5.75厘），其後為P加0.75厘。

另發展商又為買家提供最高樓價4.25%代繳印花稅優惠。澐璟的關鍵日期為2024年12月，樓花期長逾兩年。