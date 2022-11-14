利嘉閣：推醫護置業獎賞計劃　年內已削400員工　目標減10%門市

利嘉閣地產今日（14日）公布，推出「醫護置業慈善獎賞」計劃，以表揚在疫情期間一直堅守崗位的前線醫護人員，醫護人員或其直系親屬於指定期內經利嘉閣買樓，可獲1,000元現金消費禮券。而今日的啟動儀式上，利嘉閣慈善基金又捐出合共20萬元予四間社福機構，以支持其服務發展。



預計全年樓價或跌15%

利嘉閣地產主席施慧勤指，由即日起至2023年6月30日，醫護人員或其直系親屬經利嘉閣地產購買本港的一、二手住宅物業，可透過「真盤源」app登記，以獲取1,000元的現金消費禮券到指定機構消費，利嘉閣亦會就會每宗合資格的成交，按置業人士所選的社福機構捐出2,000元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，料合資格的醫護相關人士有約13萬人。而據統計，過去三個月，有21%的醫護人員及其他公營機構人士前往睇樓，相信疫情並不會打擊他們的入市意欲，是次慈善獎賞計劃將為樓市注入新動力。

年內已削約400員工 目標減10%門市數目

受新冠疫情、美國加息及股市影響，就樓市前景而言，廖偉強指，現在一、二手買賣以及工商舖成交均下跌逾三成，他預計，樓價在年底有機會累跌約15%。若以去年8月8日計算，估計到今年年底將累跌近兩成，他又預期，樓價有機會會在明年下半年回升5至8%，形容下年將會是「先苦後甜」。

至於公司業務方面，廖偉強表示，從年初至今已累積削減人手約400人，現有員工約2,200人，主要為前線人員。目前有約200間門市，礙於租約期未滿，未來會考慮轉租租金較低的舖位，目標削弱一成至一成半門市，並維持現有的廣告支出。