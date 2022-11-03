施永青：發展商應盡早減價賣樓　拖下去恐愈蝕愈深

早前房屋局公布數字指，現時一手市場尚未出售的現樓貨尾增至1.5萬伙。中原集團創辦人施永青昨撰文指，貨尾增加反映市場的吸納能力比之前減弱，樓市前景並不樂觀，又指貨尾增加是發展商要減價的先兆，並認為至今為止，發展商減價步伐緩慢，「每次減少少但是不到位，吸引力不足夠，無法形成震撼性，故每次開盤只能賣出數十伙。」

施永青今日（3日）再以「發展商要準備蝕本賣樓」為題撰文，建議發展商如減價促銷，宜一次過把價錢降到一個具吸引力的水平，否則分開多段、每次減少少，每次只是接近市價，而非低於市價，是沒有吸引力的。

拖下去愈蝕愈深 要勇於壯士斷臂

他指，現時市況走勢向下，發展商應該趁市場還有客的時候，早點減價推盤。他又謂，「做生意總要面對現實，市況變了，那就蝕本的價錢也得賣，否則拖下去，只會愈蝕愈深。」

他續指，做生意是有賺有蝕，不可能每單生意都賺，亦不可能每種市況都賺。地產市場是一種周期性十分明顯的市場，有興旺的時候、也有低迷的時候。一般而言，興旺期會比低迷期長一些。如果投資穩定均勻的話，賺的機會應該比蝕的機會多。最怕是剛在低迷時期到來之前，做了過多的投資。

他續指，愈是處於危殆的環境，愈要當機立斷，要勇於壯士斷臂，才能及時割掉損失。在形勢不利的時候，行動一定要快，最忌就是幻想延等一下可能會有奇跡出現。

下一階段推出新盤 多是高地價買入

他提及，97年亞洲金融風暴爆發之後，樓市跌勢已成，曾有發展商邀他相討對策，他給予的意見是「賣得快好世界」。而香港的樓價已在高位徘徊了三年，期間地價不但隨樓價上升，且升得比樓價更快，故下一階段發展商推出的新盤，很多都是建築在高價買回來的土地上，成本一定不輕。

施永青指，平買回來的土地，發展商會覺得樓宇建成後賣平一些也沒有所謂，只是賺少一點罷了；但貴買回來的地，建成樓宇後就一定不可以平賣，因為這樣會蝕本。他認為後者是一種更嚴重的失策，對發展商造成的損失往往比前者更大。