粉嶺北ONE INNOVALE - Archway涉603伙　料提早於12月分批交樓

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目，料可提早三個月交樓，恒地物業營業（一）部總經理林達民今（15日）表示，由於項目第一期ONE INNOVALE - Archway的A座、B座將近完成裝修工作，預計12月中、即聖誕前可順利分批交樓，較原定的預計關鍵日期2023年3月31日提早約三個月入伙。

至於另外兩期及會所等園林設施，工程正在進行中，其中項目第二期ONE INNOVALE - Bellevue及第三期ONE INNOVALE - Cabanna料可準時於明年6月底交樓。

恒地林達民表示，ONE INNOVALE - Archway 可於下月中前分批交樓。

ONE INNOVALE三期累沽984伙

ONE INNOVALE合共有三期，自開售以來合共沽出984伙，套現超過48億元。項目位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。

當中第一期ONE INNOVALE-Archway位於A、B座，提供603伙；第二期ONE INNOVALE - Bellevue為C座，提供408伙；第三期INNOVALE-Cabanna為D及E座，提供565伙，後兩期預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期尚餘約七個月。