ONE INNOVALE-Cabanna加推57伙　折實均價1.44萬　周四賣113伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna 昨晚加推3號價單，涉及57伙，折實平均呎價14,438元，最平折實售336.28萬元起，屬開放式間隔。發展商同步公布安排於本周四（17日）次輪銷售113伙。

加推57伙 折實售336萬

加推的3號價單涉57伙， 戶型涵蓋開放式至三房，實用面積224至683平方呎，售價361.6萬至1,021.6萬元，呎價14,676至16,671元。扣除最高折扣優惠後， 折實售價由336.28萬元至950.08萬元，折實最低呎價為13,648元至15,504元。

恒基物業營業（一）部總經理林達民。

較前兩張價單均價高1.6%至3.6%

當中，最入場單位為E座1樓7室，實用面積224平方呎，屬開放式間隔，折實售價336.28萬。至於最低呎價單位為E座3樓3室，實用面積672平方呎，屬三房套連儲物室間隔，折實呎價13,648元。

參考項目10月21日公布的首張價單，涉113伙，折實平均呎價為14,088元；而2號價單涉及57伙，折實均價14,208元。新加推的3號價單，折實均價較首兩張高約3.65%及1.61%。

另外，發展商落實於本周四（17日）進行次輪銷售，以先到先得方式發售113伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔8伙，一房連衣帽間佔93伙，兩房連衣帽間佔6伙，三房一套連儲物室佔6伙。

1期ONE INNOVALE - Archway預計12月交樓

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示， 1期ONE INNOVALE - Archway的買家已收到通知，表示單位的裝修工程經已接近完成，預計可於12月中前分批安排交付。他續指，ONE INNOVALE - Cabanna 自開售以來，已累沽93伙，套現超過4.3億元；而整個ONE INNOVALE合共沽出984伙，套現超過48億元。