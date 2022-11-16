再有大型代理行縮舖　美聯布少明：30間分行約滿後不再續租

樓市交投淡靜，大型地產代理行表明大幅度削減分行數目，節省營運成本。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明今（17日）出席活動時表示，由於樓市成交量大幅減少，集團旗下30間分行計劃在租約完結後不再續租，以減輕成本。



年內自然流失約400人 現有員工4800人

布少明指，受整體經濟環境影響，年內香港物業買賣成交宗數顯著下跌，預計今年全年一手交投量將不會超過1萬宗，至於二手成交則料不超過4萬宗。由年初至今，集團一直優化人手架構，年內自然流失有約400人，目前尚餘約4,800名員工。

至於分行部署方面，布少明指，短期內將有30間分行租約到期，該批分行料不會續租。他又透露，未來旗下分店續租時，將會向業主要求減租，個別街舖會要求減租30%至50%，而部分位於新發展區的商場舖位，由於月租超過100萬元，其租金水平遠高於其他行業，因此將會向大業主要求減租70%至80%。

新發展區商場舖租逾百萬 將要求減80%

他又直言，目前香港市場「唔夠食」，集團明年會繼續進行優化人手及分店規模，同時未來會進一步增加香港地區以外的海外業務。

美聯布少明（左）表示，旗下30間分行在租約期滿後不再續租。

積極拓展非本地業務 推横琴住宅盤

除削減分行規模外，美聯亦積極拓展海外業務，如集團最新獲內地珠海最大综合型國有企業華發集團委託，推售横琴住宅項目琴澳灣1號及橫琴薈。

華發實業（香港）總經理助理鄭威文表示，其中琴澳灣1號為一幢綜合型物業，用途包括商業、甲級寫字樓、高端豪宅，是次推售的住宅單位位於46樓至68樓，單位面積由185至425平方米，售價由人民幣1,200萬至3,000萬元不等。

至於横琴薈為華發廣場 III 期住宅項目，提供544伙，面積介乎79至123平方米，售價介乎人民幣約380萬至650萬元不等。

華發實業（香港）有限公司總經理助理鄭威文。

另一代理行亦削400人 擬減10%門市數目

事實上，樓市轉淡，近期接連有代理行宣布削減人手及分行數目，如另一龍頭地產代理中原，早前曾傳出會削減一成人手。其創辦人施永青指，今年首十個月，集團只有兩個月錄得盈利，其餘月份均是虧損，料待交投量回升營業額才有好轉。中原地產在港的前線及後勤員工有近6,500人。

至於利嘉閣地產總裁廖偉強日前亦表示，從年初至今已累積削減人手約400人，現有員工約2,200人，主要為前線人員。目前有約200間門市，礙於租約期未滿，未來會考慮轉租租金較低的舖位，目標削弱一成至一成半門市，並維持現有的廣告支出。