安達臣道第二幅商業地明截標　估值低至3.7億　每呎地價3355元起

觀塘安達臣道首幅商業地，在8月底由領展（0823）以7.66億元投得，較次標大幅高出72%。區內第二幅、面積細約20%的商業地，將於明日（18日）中午截標。惟近月市場不少地皮均以低價批出，市場預計，明日截標安達臣道商業地，成交價或遠低於領展中標地皮，估值低至3.7億元，每呎樓面地價3,355元起。



是次標售的安達臣道第二幅商業地，為測量約份第3約地段第1077號用地，地盤面積約57,373平方呎，最高樓面面積為110,290平方呎。綜合市場資訊，上述地皮每呎樓面地價介乎3,355元至5,500元，估值介乎約3.7億至6億元。

張翹楚：中標價料與上一幅次標金額相若

參考8月底，由領展奪得的安達臣道首幅商業地，成交價7.66億元，每呎樓面地價約5,501元。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，根據上一幅地皮各財團的出價，領展中標價較第二高的出價約4.4488億元，大幅高出72%，他預計是次成交價只會接近首幅的次標投標金額、即近4.4億元，每呎地價估3,960元，以反映最新市況及目前經濟環境。

項目劃分兩幅地皮、相距約120米

值得留意，是次招標地皮較上一幅商業地皮的面積細約兩成，但地皮卻劃分為兩塊發展，料發展成本將有所增加。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該兩幅地皮面積「一大一小」，兩者相距約120米，其中，面積較大的部分鄰近領展中標的項目，而中間位置料日後作為區內的中央公園。

梁沛泓又指，現時市況比今年8月份明顯有所下調，多幅官地以低於市場預期下限成交。他認為項目合理底價應設定於3.7億至4億元之間，即樓面呎價3,355元至3,627元。

項目分為兩塊地皮發展，北面較細地皮面積約5,000平方呎，南面地皮面積約10.5萬平方呎。（地政總署資料）

落成後料服務區內民生客為主

至於美聯測量師行董事林子彬表示，項目分開兩塊地皮發展，其中北面較細一幅之樓面面積約5,000多平方呎，另一幅位處南面、較大之地皮，樓面面積約104,906平方呎，雖然該幅地皮發展成本較高，但估計可吸引發展商及財團入標參與作長線投資。

林子彬又表示，地皮位處民生區，上述是該區主要商業樓面來源，料落成後將服務區內客為主，料需求穩定，非常適合作長線投資。不過近期樓市出現調整，市場上多幅招標的住宅地皮成交價亦明顯較之前遜色，相信是次入標價亦會較上次同區地皮有所調整。他預料，地皮每呎樓面地價約4,800元，估值約5.29億元。