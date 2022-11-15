中信泰富11億奪葵涌荔崗街商住地　每呎地價4390元合符預期

地政總署公布，葵涌荔崗街商住地皮以11億元批出，中標財團為中信泰富（0267）。以項目最高可建總樓面約250,590平方呎計算，每呎樓面地價約4,390元，符合市場預期。

葵涌荔崗街商住地皮於上周五（11）截標，共接獲9份標書。入標財團包括會德豐地產、信置（0083）、嘉華國際（0173）及漢國置業（0160）等。

參考市場截標前的資料，上述地皮估值介乎約9億至20億元，每呎樓面地價約4,000元至8,000元。而地皮在9月公布招標時，當時市場的估值介乎約15億至25億元，即每呎樓面地價約6,000元至10,000元，反映市場人士開標前大幅調低地皮估值約20%至33%。

相隔近三年再奪官地 上一幅為渣甸山住宅地

翻查過去資料，中信泰富對上一次投得政府官地為2019年12月，當時該集團以32億元投得渣甸山大坑道住宅地，每方呎樓面地價24,836元。至於該集團再對上一幅地皮則已追溯至2015年5月，該集團以14.7億元投得馬鞍山住宅地（現為住宅樓盤峻源）。

位處半山 往鐵路站需小巴接駁

葵涌荔崗街葵涌市地段第515號用地位於葵涌半山的荔崗街，鄰近夾屋浩景臺，位處半山，前往港鐵荔景站需小巴接駁，車程約5至7分鐘。項目未來落成後，料住宅單位可望開揚山景，少部份單位望昂船洲及貨櫃碼頭一帶海景，惟部分單位景觀或受浩景臺及紀律部隊宿舍阻擋。

地盤面積約41,764平方呎，最高可建總樓面約250,590平方呎。地皮作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途的最高樓面面積則按照賣地條件中的相關特別條件計算。按賣地條款，項目需興建配套設施，包括公共交通總站、展能中心和嚴重弱智人士宿舍，料會反映在入標價上。