樓巿「非常措施」橫跨十二載　議員龍漢標促盡快全面撤辣

樓市持續向下行，但早前《施政報告》僅對「辣招」作出微調，放寬海外專才居港滿七年可獲退還置業印花稅，本地人未有受惠。立法會地產及建造界議員龍漢標近日拍片，再提「撤辣」。他表示，十二年前的11月為港府首次宣布推出「樓市辣招」，引入「額外印花稅」（SSD），及後「辣招」愈出愈多，包括買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD），「辣招」橫跨十二年，他質疑「非常措施」的「非常時期」究竟何時才會完結。

龍漢標指，現時面對的是較十二年前「非常時期」更為嚴峻的形勢。（資料圖片）

龍漢標指，雖然過去十二年多次「出招」，但樓價一直向上，「辣招」推出直接令二手成交量急劇下降，買賣雙方不想支付額外稅項，打擊了原本有意置業的家庭，造成了反效果。同時，政府一直想加快市區重建，但發展商收購舊樓重建，需先付額外印花稅，退款又需等上好幾年，直接增加重建舊樓的成本，反問這樣如何能幫政府進行市區重建，如何增加房屋供應？

龍漢標又認為，現時面對的是較十二年前「非常時期」更為嚴峻的形勢。他希望政府能審時度勢，為歷時十二年的「非常時期」正式劃上句號，全面撤銷所有「辣招」，消除支付額外印花稅的負擔，釋放市場活力、重建置業階梯，即時提振經濟。而減少成本後，發展商亦可以加快市區重建的步伐，增加房屋供應。

他續指，面對風高浪急的形勢，不能再墨守成規、固步自封。在幫助市民建立置業階梯之餘，亦要盡量避免不必要的風險和負擔。