施政報告｜陳茂波剖五大不減辣原因　指目前樓價仍然高

《施政報告》推出多項土地及房屋政策，惟對樓市著墨不算多，亦未有如市場預期般推出樓市「減辣」措施。財政司司長陳茂波今（20日）出席記者會交代《施政報告》政策時，解釋五個不「減辣」的原因。他指，過去一年香港整體樓價已回落7.5%，重回2019年年初水平，但樓價水平仍然相當高。他以1997年作比較，當時本港樓價一年內跌逾三成，反映目前樓價回落僅屬輕微調整，不至於過度擔心。



是次《施政報告》未有如市場預期般推出放寬樓市辣招的措施，財政司司長陳茂波解釋，指當住宅供應相當緊張之時，未曾有住宅物業的香港永久居民可以優先買到。雖然現時成交量較少，但樓價仍然相當高。他指，當考慮是否撤辣，要考慮五個因素，第一是樓價變化速度及幅度，今年樓價較去年回落7.5%，回到2019年年初水平，但樓價水平依然相當高，跟1997及1998年時一年跌30%，目前僅屬輕微調整，不至於過度擔心。

第二點為住宅成交量，由2013年至2020年每年樓市成交量共約6萬宗，去年2021年為7.2萬宗，而今年平均每月4,000宗，今年與去年合計，跟過往相若，現時經濟環境以及加息因素，所以置業人士更較加審慎，又指「交投量靜少少係正常」。

新一份《施政報告》提出多項土地、房屋措施，但對樓市著墨不多。（廖雁雄攝）

市場取態審慎 但未見恐慌性拋售

第三點為未來供應量，他指，今年估計首八月落成量為1.4萬伙，全年約2.3萬伙，較之前成交每年約1.7萬伙為高。2000年至2004年的落成量每年為兩萬多伙，反映目標供應量有所增加，但非大幅「彈升」。而未來三至四年一手住宅供應為9.6萬至9.7萬伙水平，供應量穩定；同時，留意到發展商借貸比率並不太高，跟1997至1998年不同，其手上的貨尾單位不多，故見不到有急於推盤情況。

第四個因素是經濟情況及展望，他指，短期經濟展望受疫情影響會較辛苦，隨著內地放寬出行，香港經濟環境會好轉，最新失業率正由5.4%跌至最新4%以下，跟1998年一年失業率由3.3%彈升至5.9%，他認為經濟情況不可同日而喻。

最後是市場氣氛，陳茂波認為，雖然市場普遍取態較為審慎，但沒有恐慌拋售；又指目前供樓按揭息口為2厘至3厘，與1997年的9至10厘是不一樣，綜合上述因素，政府決定不推出「撤辣」措施。

陳茂波解釋「不減辣」的五個考慮點。（夏家朗攝）

陳茂波又指，雖然目前樓市較為淡靜，政府仍會繼續按計劃推出土地，又指推行政策要有耐力、起樓亦需要時間，會繼續推售計劃中的土地，賣地會隨行就市。他又指，土地拍賣及招標都是有競爭性的做法，認為目前土地以招標形式進行是行之有效。

現時銀主盤主要來自財務公司

陳茂波又表示，留意到市場上銀主盤數量有所增加，部分媒體指相關數量增加與政府放寬按揭成數有關（1,000萬元或以下物業可借盡九成按揭），陳茂波認為，實際情況與上述原因關係不大，又引述數字指出，目前斷供淪為銀主盤的個案僅為0.01%，即1萬個單位才出現一個銀主盤。陳茂波又指，銀主盤的來源主要與財務公司二次按揭有關。

此外，陳茂波表示，第三季負資產數字有所上升，而第一季及第二季的相關個案其實主要來自銀行職員，他們的借貸比率較高、個別達到100%。