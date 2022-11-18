安達臣道第二幅商業地收4份標書　領展、新地、信置競投

觀塘安達臣道首幅商業地，在8月底由領展（0823）以7.66億元投得，較次標大幅高出72%。區內第二幅、面積細約20%的商業地，於今日（18日）中午12時截標，地政總署公布，該幅商業地共接獲4份標書。

今日早上抵達遞交標書的財團包括本地發展商信置（0083）。此外，新地（0016）亦回覆指，以獨資形式入標安達臣道第二幅商業地。而領展亦於中午公布，已就該幅商業地遞交標書。

近月市場不少地皮均以低價批出，市場預計，今日截標安達臣道商業地，成交價或遠低於領展中標地皮，估值低至3.7億元，每呎樓面地價3,355元起。

地皮估值3.7億至6億

是次標售的安達臣道第二幅商業地，為測量約份第3約地段第1077號用地，地盤面積約57,373平方呎，最高樓面面積為110,290平方呎。綜合市場資訊，上述地皮每呎樓面地價介乎3,355元至5,500元，估值介乎約3.7億至6億元。

安達臣道新發展區，前身為石礦場用地。（周智堅攝）

項目劃分兩幅地皮、相距約120米

值得留意，是次招標地皮較上一幅商業地皮的面積細約兩成，但地皮卻劃分為兩塊發展，料發展成本將有所增加。該兩幅地皮面積「一大一小」，兩者相距約120米，其中，面積較大的部分鄰近領展中標的項目，而中間位置料日後作為區內的中央公園。

落成後料服務區內民生客為主

項目分開兩塊地皮發展，北面較細一幅之樓面面積約5,000多平方呎，另一幅位處南面、較大之地皮，樓面面積約104,906平方呎，雖然該幅地皮發展成本較高，但地皮位處民生區，商業樓面落成後料將服務區內客為主，需求穩定，適合作長線投資，估計可吸引發展商及財團入標參與。