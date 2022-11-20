10月商舖註冊錄100宗　按月增25%　金額按月升逾六成

政府早前宣布放寬食肆、餐飲處所堂食時間限制，同時容許酒店、宗教場所等聚會，舖市表現好轉。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月份商舖註冊宗數錄100宗（主要反映9月份市況），按月上升約25%；註冊金額約15.76億元，按月上升約61.4%。該行預期，防疫限制放寬的利好因素，以及未來數月屬傳統消費旺季，市況將有望續得到支持。

逾億元商舖成交錄兩宗

10月份商舖註冊宗數錄100宗，按月上升約25%，屬連跌三個月後首度回升；註冊金額約15.76億元，按月上升約61.4%。若按銀碼劃分，500萬元或以下、2,000萬至5,000萬元的商舖註冊成交分別錄47宗及19宗，較9月分別上升9.3%及35.7%。

至於價值介乎500萬至1,000萬元、及1,000萬至2,000萬元的商舖註冊登記分別錄15宗及16宗，按月分別增加66.7%及33.3%。價值逾億元的商舖註冊成交錄兩宗，包括銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心19樓全層（屬樓上舖），以及九龍城馬頭圍道209號海悅廣場全幢，分別以約1.1億元及4.25億元售出。

若按地區劃分，10月新界區的註冊成交宗數錄20宗，按月跌約20.0%；港島區及九龍區則分別錄得21宗及59宗，按月分別上升約50.0%及43.9%。至於四核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀）10月錄得20宗登記，按月增加兩宗。

（美聯工商舖提供）

美聯旺舖董事梁國文表示，隨著政府持續放寬限聚令及防疫限制，對零售及餐飲業界帶來正面影響。同時，本港早前舉辦金融科技周及國際七人欖球賽，部分活動亦可允許在沒有佩戴口罩的情況下進行，相信若疫情未見惡化，本港的防疫措施可望有進一步放寬。

梁國文續指，由於年底屬傳統消費旺季，加上疫情近來持續處於平穩格局，可望吸引市民更願意外出消費，預期投資者仍會繼續在經濟復甦的周期當中，在舖市找尋投資機會。不過， 梁國文強調，本港與內地通關安排仍然未見重大進展，加上港府將維持「0+3」入境防疫安排、「疫苗通行證」及「安心出行」掃描安排等措施，相信會限制舖市成交量及租售的反彈力度，預期投資者會繼續採取審慎樂觀的態度。