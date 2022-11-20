將軍澳跨灣連接路百萬行　中原百名員工參與　施永青出席起步禮

連續兩年線上舉行的公益金百萬行，今年終於復辦實體步行籌款，今日（20日）於將軍澳跨灣連接路舉行。中原地產派出100名員工參加活動，而中原集團創辦人施永青、中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞及將軍澳一眾區域營業經理一同出席起步禮，與員工一同踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行。

中原員工今日身穿義工隊制服，參與公益金百萬行。

中原員工今日身穿義工隊制服，由將軍澳寶邑路及寶順路交界處起點出發，步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點，全程約6公里。是次活動所籌得的善款，將資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的香港公益金會員機構。中原黃偉雄感激員工積極參與慈善活動，邊行邊做善事之餘，更可率先踏足跨灣大橋，感受橋上氣勢，見證將軍澳交通網絡的另一里程碑。

事實上，將軍澳跨灣連接路及將軍澳藍田隧道暫定於12月11日通車，為區內帶來全新景象外，亦帶動區內交投氣氛。譚桂貞指，將軍澳本月至今暫錄約128宗成交，其中，日出康城區佔32宗，對比上月同期急增三成。

↓↓百萬行現場場面↓↓