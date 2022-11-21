新盤周末17宗成交　按周跌26%　澐璟三房半億沽再創新高

過去周末未有大型新盤開售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（19、20日）兩日一手錄得約17宗成交，與對上一周的23宗成交下跌26%。當中，粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna連沽6伙，套現近3,400萬元。另外，啟德澐璟三房單位以逾半億售出，再創跑道區新高。



澐璟連沽3伙 呎價最高3.8萬

由保利置業（0119）與華潤置地（海外）合作的啟德跑道區澐璟，過去周末沽出3伙，連車位計算， 合共套現約1.2億元。據成交紀錄冊顯示，該3伙分布在第6及第8座的12、19及27樓的A室，實用面積為948至1,525平方呎，全屬三房間隔，成交價由3,268萬至5,101.13萬元。

最貴一伙為第8座12樓A室，面積1,525平方呎，連一個車位，成交價5,101.13萬元，成交價再創跑道區新高。另一宗6座26樓A室，實用面積950平方呎，連一個車位，成交價3,653.08萬元，呎價38,453元，創啟德跑道區呎價新高。澐璟自上周一（14日）起招標，至今累沽12伙，套現約4.1億元。

ONE INNOVALE - Cabanna連沽6伙

另外，恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna連沽6伙，套現3,378.15萬元，成交價由349.8萬至965.4萬元。當中最貴一伙為E座11樓1室，屬三房間隔，實用面積683平方呎，成交價965.4萬元，呎價14,135元，買家同時獲優先認購住宅車位優惠。整個ONE INNOVALE合共累沽1,000伙。

芳菲兩房戶1046萬 創項目新高

另市場亦不乏貨尾大額成交，如協成行發展的何文田單幢新盤芳菲，周末亦沽一伙，為9樓C室，屬兩房間隔，實用面積414平方呎，以1,046.2萬元成交，成交價創項目新高，呎價25,271元。芳菲已屆現樓，去年7月至今累沽9伙，套現約7,439.3萬元。

鷹君（0041）旗下白石角朗濤再沽一伙，涉及為第5座7樓A室，屬三房間隔，實用面積1,325平方呎，連一個車位以3,594.8萬元成交，呎價27,131元。