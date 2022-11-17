ONE INNOVALE - Cabanna次輪賣113伙　暫沽10伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna今日（17日）傍晚6時半展開次輪銷售，以先到先得方式發售113伙。據了解，約在6時20分，部分準買家及代理已抵達尖沙咀美麗華廣場的售樓處，有指暫有約10組準買家到場。



【19：20】代理消息透露，ONE INNOVALE - Cabanna暫沽10伙，佔次輪銷售113伙約8.8%。

ONE INNOVALE - Cabanna次輪銷售暫沽10宗成交。（代理相片）

【18：25】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席客戶中，約九成為用家，並以年輕上車客為主，大多有意買入一房連衣帽間或開放式單位；至於投資客則較為觀望。

陳永傑又指，受加息影響，買家對入市較多考慮因素，但美國通脹顯著放緩，內地及本港方面亦逐步放寬入境檢疫措施，加上市場剛性需求持續，料今天銷情理想。他補充，10月份一手成交低於400宗，創七個月新低。11月至今暫錄150宗，預計11月份一手成交約有500宗。

中原陳永傑預計，11月份一手成交約有500宗。

開放式戶折實售336萬起

ONE INNOVALE - Cabanna今日次輪銷售113伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔8伙，一房連衣帽間佔93伙，兩房連衣帽間佔6伙，三房一套連儲物室佔6伙，整批折實售價由336萬元起。

當中入場單位為E座1樓7室，實用面積224平方呎，開放式間隔，折實售價336.28萬元。另外，次輪銷售除了主打一房連衣帽間，亦有少量兩房連衣帽間及三房套連儲物室，面積由436至683平方呎。當中三房套連儲物室的最低折實呎價由13,648元起。

ONE INNOVALE - Cabanna主打一房單位

ONE INNOVALE-Cabanna 涉及兩幢住宅大廈，分別為D及E座，提供565伙，實用面積由158至1,054平方呎，包括開放式至四房間隔。預計關鍵日期為2023年6月30日，樓花期約八個月。上月29日，項目進行首輪銷售118伙，包括113伙價單單位， 即日沽出六成，套現3.18億元。整個第三期Cabanna自開售以來，累沽93伙，套現超過4.3億元。