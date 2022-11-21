九龍城聯合道舊樓地盤推出招標　市值2億

隨市建局在今年5月份公布啟動九龍城大型重建計劃，區內業主趁機推出舊樓地盤招標。世邦魏理仕指，由單一業主持有九龍城聯合道56至58號舊樓住宅地盤，以招標形式推出，截標日期為下月21日。據了解，上述物業市值約2億元。

上述物業現為一幢樓高六層的商住大廈，地盤面積約2,570平方呎，屬住宅甲類（2）地盤，重建後可享開揚景觀，最高可建建築面積約23,130平方呎。物業座落聯合道，離港鐵宋皇臺站約8玨10分鐘步程，周邊有多個私人重建項目，如近日已屆現樓的碧桂園住宅盤瓏碧。

九龍城聯合道56至58號舊樓住宅地盤。（世邦魏理仕提供）

市值2億元 每呎樓面地價8647元

以項目市值約2億元計算，每呎樓面地價約8,647元。地價水平與10月底以23.88億元批出、樓面地價約8,571元的市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目相若。據了解，上述聯合道56至58號舊樓住宅地盤，現由一家公司持有，3名公司董事均姓莫。

世邦魏理仕香港資本市場家族及私募投資執行董事莫偉豪表示，過去數年疫情肆虐，利息上升，本港地產市場無疑有一定的調整，早前市建局土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，成交價亦已回落近三成。他預料，隨著疫情緩和及市況逐步回復正常，未來九個月是物色及收購優質物業的時機。