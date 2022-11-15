舊樓收購｜恒地北角天宮台旁一條窄巷　獲神秘財團近5700萬收購

港島區地盤具重建價值，有神秘財團斥資5,682萬元向恒地（0012）買入北角熙和街天宮台及渣華道威邦商業中心兩幢大廈之間的一條窄巷。樓齡達67年、樓高六層的天宮台過去十多年一直獲發展商進行收購，地盤毗連新世界（0017）的北角前皇都戲院重建項目。



資料顯示，北角熙和街1至17號天宮台及渣華道8號威邦商業中心之間的一條長後巷，新近以5,682萬元沽出。物業新買家為天賦企業有限公司，公司秘書包括李琪翔。據了解，李琪翔過去曾多次協助本地大型發展商新世界進行收購活動。

至於上述窄巷的原業主為英高發展有限公司，公司董事均為恒地（0012）高級管理層或相關人士，恒地早於1984年買入該物業，及後在2019年以象徵性1元作內部轉讓。

天宮台傳由新世界、「釘王」桂洪等收購

值得留意，上述易手的位置為渣華道8號威邦商業中心及熙和街1至17號天宮台之間一條窄長的巷道，巷道的其中一端盡頭為前皇都戲院地盤。至於毗連的天台宮，為一幢樓高6層、提供54伙的舊樓，過去十多年一直由本地不同發展商進行收購，市傳相關發展商包括恒地、新世界及「釘王」桂洪集團。

毗連前皇都戲院重建項目

翻查過去資料，北角天宮台於2010年至2014年期間，曾獲上述地形地盤新買家天賦企業有限公司，以及達迅發展有限公司買入45伙，作價530萬至1,030萬元。早前有市場人士預計，由於天宮台毗連新世界北角前皇都戲院重建項目，因此不排除新世界也有意收購天宮台，並與皇都戲院地盤合併重建，以加大效益。