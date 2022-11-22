新地apm聖誕推廣費1000萬　馮秀炎：料人流及生意升逾20%

正當全城為世界盃狂熱之際，商場已密鑼緊鼓準備迎接聖誕檔期，新地（0016）代理高級推廣經理鍾佩薇指，今年聖誕，新地旗艦商場apm投放推廣費達1,000萬元，包括推出多項節日及購物活動。

其中冬日大抽獎獎品包括10萬Point Dollar、iPhone 14、五星酒店Staycation及1,500元電子優惠券。同時，又與全場租戶聯乘合作，夥拍100個人氣品牌推「平安夜感謝日」，推出逾1,000件禮品，以低至1元換購，另會送聖誕福袋等。

新地執行董事馮秀炎指，預料足球熱潮加上聖誕氣氛帶動，將有助刺激本地消費氣氛，預計聖誕推廣期apm商場人流及生意可按年升逾20%，預料運動服飾、電子影音、餐飲將較受惠， 可望按年有雙位數字增長。

餐飲方面，受惠於放寬每枱人數上限，年尾婚宴、商務及社團聚會將集中今年恢復，她指，有中式餐飲表示，冬至訂位表現理想，現時已訂六成 ，預期生意升幅超過三成。

另有部份食肆專攻外賣市場，推出外賣睇波套餐供深夜時段享用。而電子影音方面，預計世界盃帶動新款高清電視銷情，預期生意可按年升兩成；而運動服裝及相關產品方面，則以新款球鞋、熱門球隊球衣和配件銷情佳，有運動店表示部分熱門國家隊球衣，如日本及阿根廷球衣已經售罄。