新地兩商場600萬推廣世界盃及聖誕活動　人流及生意額料增兩成

隨著世界盃即將開鑼以及12月聖誕節到來，新地（0016）旗下西南九龍區及屯門商場V Walk及V city，斥資逾600萬元作宣傳推廣，推出各類聖誕及運動主題大型佈置及消費優惠吸客。

新鴻基地產代理租務副總經理孫雅茵表示，V Walk及V city由今年第三季開始，密集式推出週年感謝祭、消費券爆買爆賞等各類型推廣活動，商場人流及生意額按年增長分別12%及13%。目前兩個商場出租率均接近100%。

運動用品、美妝、珠寶生意額錄30%升幅

她續指，為配合11月國際運動盛事及12月聖誕檔期，商場特意加大推廣投資額至逾600萬元，推出多項足球及聖誕主題活動，設互動體驗及消費優惠。計劃針對年輕家庭客群，預計相關活動可帶動人流及生意額按年上升近兩成。

她又指，隨著疫情逐漸緩和及受惠於政府派發消費券，不少人計劃結婚，吸引市民大手購買金飾，成功帶動珠寶、鐘錶商戶銷售額按年升25%；另外，近年市民比較注重健康，購買更多健康產品，因此健康食品商戶銷售額亦有30%升幅。至於，運動用品、美妝、珠寶商戶按年生意額有30%升幅。