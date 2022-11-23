市建局賢居里項目明截標　估值下調至12.5億至14億

市建局的西營盤皇后大道西／賢居里項目將於明日（24日）截標，市場就項目的估值下調約15%，最新估值約由12.5億至14億元，即每呎樓面地價約1.03萬至1.15萬元。

項目位於皇后大道西129至151號，即「雀仔橋」對面，範圍包括多幢唐樓、五人足球場、垃圾收集站及公廁。地盤面積16,864平方呎，總樓面面積約121,525平方呎，住宅部分佔104,303平方呎，預計可提供約189伙，預計落成日期為2028至2029年。

市建局表示，現時賢居里的社區設施如垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地，將作原地重置及融入未來發展項目內。另需提供停車位。

據了解，發展商須出「一口價」競投，當項目售樓收益達35億元，中標財團便須與市建局分紅，固定分紅40%。此外，項目設有限呎條款，住宅單位面積不得少於300平方呎，同時規定至少一半的單位面積不可超過480平方呎，即以發展小型單位為主。

項目於今年9月底截收發展意向時，共接獲33份意向書，及後市建局邀請32間發展商入標。

市場早前預計，項目每呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元，估值約14.6億至17億元，惟面對近月多幅地皮以低價批出，市場就上述項目的估值亦下調約14%至17%，最新市場估值約由12.5億至14億元，每呎樓面地價約1.03萬至1.15萬元。