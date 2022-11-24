一個月拆息升穿4厘　創逾14年新高　經絡：料港銀下月加P 0.25厘

據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，今年9月份的經絡按揭息率指數（MMI），即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報2.58厘，按月升6點子，連升四個月，並創近三年（35個月）新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年9月份平均一個月銀行同業拆息（HIBOR）按月升61點子至2.29厘，連升四個月，創三十三個月新高，使H按實際按息升至封頂位。

根據金管局住宅按揭統計調查，9月份H按選用比例為96.4%，反映大部分新造客戶仍傾向選用H按計劃，另外9月份銀行陸續上調最優惠利率P，因此使MMI同步上升。若與去年9月MMI報1.57厘比較，今年9月份MMI已比去年同期大增逾1厘，以貸款額500萬元，供款30年為例，以去年9月MMI 1.57厘計算，每月供款為17,424元；以今年9月MMI 2.58厘計算，每月供款已增2,541元或14.6%至19,965元。

曹德明。

另外，臨近年尾，銀行受季節性因素影響而資金緊張，今日香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至4.05厘，連升八個工作天，並創自2008年10月17日後（4.19厘）即逾十四年新高，同時HIBOR已連續一個月維持3厘以上。

另外，三個月銀行同業拆息（HIBOR）更升至5.2厘，連續八個工作天維持5厘以上，創自2007年10月18日（5.41厘）後即逾十五年新高。而金管局於5月12日開始41度接錢，本港銀行體系結餘已降至約965億元水平。

市場預料，下月美聯儲議息會議將繼續加息0.5厘，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上銀行結餘進一步下降及拆息高企，在資金成本壓力下，近日有大型銀行己上調H按計劃鎖息上限0.25厘。曹德明料，下月香港銀行將加最優惠利率（P），估計加幅約0.25厘。在息口上升的情況下，將進一步推高新造按揭客戶的實際按息水平，料今年MMI或挑戰3厘以下水平。