中原CCL失守160　黃良昇﹕若無利好消息　農曆年前後或低見144

樓價跌勢未止，反映本港二手樓價走勢的CCL﹑CCL Mass及CCL（中小型單位），齊齊跌穿160。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，若市場並無利好消息，預料在明年初農曆新年前後，CCL或下試144點。即與高位相比，累計跌幅16.5%。



CCL 7周累跌6.37%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌破160點，是反映11月加息當周的市況。三大整體指數齊跌7周，樓價跌勢未止。如果市場沒有利好消息可以令短期樓價出現爭持，估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，走勢仍有待觀察。由2021年8月歷史高位（191.34點）計，CCL累跌16.5%。若與2021年12底相比，CCL今年累跌13.43%。

中原指出，中原城市領先指數CCL最新報159.76點，重返2017年10月水平，按周跌1.57%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.56點，重返2017年5月水平，按周跌1.58%。CCL（中小型單位）報158.01點，重返2017年5月水平，按周跌1.56%。

三大整體指數齊跌7周，跌幅明顯擴大，CCL累跌6.37%，CCL Mass累跌6.54%，CCL（中小型單位）累跌6.5%。

CCL大型單位指數重返18年2月水平

CCL（大型單位）報168.28點，重返2018年2月水平，按周跌1.64%，跌幅13周以來最大，連跌2周共3.06%。

四區方面，三區跌一區升，帶動整體樓價走勢向下。九龍CCL_Mass報151.71點，重返2017年7月水平，按周跌2.88%，跌幅為2019年9月以來最大，連跌2周共3.63%。新界西CCL_Mass報150.16點，重返2017年11月水平，按周跌2.56%。港島CCL_Mass報160.51點，重返2017年2月水平，按周跌0.64%，連跌2周共5.09%。新界東CCL_Mass報173.62點，重返2017年12月水平，按周升0.99%。