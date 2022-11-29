11月新盤錄12宗撻訂　日出康城買家撻大訂　料損失188萬訂金

一手交投量萎縮，11月截至27日止，新盤市場暫錄約210多宗成交，較上月同期約260多宗減少約19%，但撻訂宗數卻有上升。據《香港01》統計，截至11月27日止新盤市場錄約12宗撻訂，按月多5宗，涉及殺訂金額合共逾671萬元。此外，大圍站柏傲莊 III 月內新增46宗取消交易，令相關個案累積至356宗。



OCEAN MARINI撻大訂單位 翌日原價重售

單一殺訂金額最大個案，來自日出康城9C期OCEAN MARINI，月內錄得一宗撻大訂，為第1B座26樓B室，實用面積547平方呎，兩房間隔，原於2020年4月以937.5萬元沽出，惟單位本月18日已終止買賣合約，料買家遭沒收樓價20%的訂金、即損失約187.5萬元。單位翌日（19日）以937.5萬元再沽出，呎價17,139元。

另外，屯門帝御．金灣亦錄一宗撻大訂個案，料買家遭沒收樓價15%訂金，即涉約102.3萬元。涉及為帝御．金灣3座8樓19室，實用面積487平方呎、兩房，單位原於2020年8月以682.01萬元沽出，買家選用建築期付款計劃，即在發展商發出入伙通知信後起14天內支付餘下樓價的85%，惟單位本月9日已終止買賣合約。

青衣薈藍撻訂重售賣貴6.7%

至於青衣薈藍新增兩宗撻訂，料兩買家合共遭殺訂約83萬元。其中一伙為8樓A10室，實用面積203平方呎，開放式間隔，去年8月以495.4萬元沽出，買家選用價單第4號的建築期付款計劃，在本月15日終止買賣合約，料損失樓價10%，即約49.54萬元訂金。

不過，該單位隨即提價10.6%至622.1萬元重推，並在本月19日以528.8萬元沽出，新成交價較撻訂前賣貴6.7%。

另一宗為15樓A01室，實用面積257平方呎，屬一房間隔，去年8月以668萬元沽出，買家選用價單第7J號的建築期付款計劃，惟同於本月15日終止買賣合約，料損失樓價5%、即約33.4萬元訂金。

雋薈買家入市不足半個月棄購

另外，旺角雋薈及粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna亦各錄兩宗撻訂，同列為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」。

其中，雋薈兩伙撻訂為21樓E室及25樓B室，實用面積160及168平方呎，同屬開放式單位，於11月中旬分別以440.3萬及469.2萬元售出，同樣採用建築期付款，惟已錄取消交易，料各遭沒收5%訂金，各涉約22萬及23.5萬元，合共涉及殺訂金額約45.5萬元。

至於ONE INNOVALE - Cabanna兩伙撻訂為E座16樓12室及2樓8室，實用面積306及436平方呎，分別為一房及兩房，於10月29日及11月13日分別以472.3萬及640.1萬元售出，惟不久買家取消交易，料各遭沒收5%訂金，即各涉約23.6萬及32萬元，合共涉及殺訂金額約55.6萬元。

其他撻訂個案，包括來自元朗錦田北PARK YOHO Bologna、元朗瑧頤、何文田128 WATERLOO及觀塘凱滙，均各錄一宗撻訂。

柏傲莊 III 新增46宗取消交易 累錄356宗

至於取消交易個案方面，11月截至27日止暫錄約46宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約356宗同類取消交易，佔已售單位總數845伙的42%，相關取消交易單位涉銷售總額逾56億元。