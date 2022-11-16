青衣薈藍錄兩伙撻訂　買家料共損失83萬　發展商加價一成重推

宏安地產（1243）青衣薈藍已屆現樓， 新近錄兩宗撻訂個案，料該兩名買家遭殺訂共約83萬元。

據成交紀錄冊顯示，其中一宗為8樓A10室，實用面積203平方呎，開放式間隔。單位於去年8月以495.4萬元沽出，呎價約為24,404元，買家選用價單第4號的建築期付款計劃，在簽署臨約後180天內繳付共樓價的10%，餘下90%則在收到書面通知書後14日內繳付。惟買家昨日（15日）已終止買賣合約，料買家已撻訂，並損失樓價10%，即約49.54萬元訂金。

另一宗為15樓A01室，實用面積257平方呎，屬一房間隔，去年8月以668萬元沽出，呎價為25,992元，買家選用價單第7J號的建築期付款計劃，買家在簽署臨約時繳付樓價5%，餘下95%則在收到書面通知書後14日內繳付。惟買家同在昨日終止買賣合約，料已撻訂，並損失樓價5%，即被殺訂約33.4萬元。

個別單位加價一成重推

而發展商昨日上調兩伙單位的售價，上調幅度分別10.6%及1.3%。當中，8樓A10室的價單定價由562.9萬元，上調10.6%至622.1萬元；15樓A01室的價單定價由782.6萬元，輕微上調1.3%至792.7萬元。項目另一伙加價單位為18樓A05室，由原先價單定價610.4萬元，上調9.8%至670.5萬元。上述3伙安排於本周六（19日）重新發售。