「神奇小子」黃海明拆售黃竹坑甲廈32個車位　入場費183萬起

有「神奇小子」之稱的舖壇資深投資者黃海明，7月份夥拍其他投資者以4,920萬元買入黃竹坑甲廈環匯廣場一籃子私家車車位及電單車車位，該批車位新近推出拆售，私家車位售價183萬元起。



叫價較三個前購入價高逾30%

中原地產資深營業董事劉文勝表示，上述車位涉及32個私家車車位和10個電單車車位，分布在環匯廣場1樓、2樓、3樓、5樓。其中，私家車車位售價介乎183萬至259萬元；電單車車位售價則劃一為30萬元。

劉文勝表示，車位賣方將會為新買家提供首年5厘的租金回報，又指區內商廈的私家車車位月租普遍約5,000元至5,500元。

黃海明拆售黃竹坑環匯廣場32個私家車車位和10個電單車車位。（中原圖片）

據了解，該批車位原由大廈發展商恒基（0012）與老牌發展商協成行共同持有，在今年7月份以4,920萬元賣出予舖壇資深投資者黃海明或相關人士，平均個車位買入價約140萬至150萬元。即最新車位售價較三個前高出約30%至70%。

黃海明：計劃吸納低水舖位物業

黃海明回覆《香港01》表示，數個月前與拍檔合作買入該批車位，新近完成交易便推出市場拆售。又指區內未來將大量新盤落成，惟私家車車位供應不足，而且同區個別住宅屋苑的車位成交價已達300萬至400萬元，認為是次拆售的車位定價有一定吸引力。

他又透露，雖然目前正值加息周期，但仍在市場尋找投資機會，短期內有機會買入低水的舖位物業。

黃竹坑環匯廣場為恒地及協成行共同發展的甲廈項目，於2013年入伙，樓高36層，總樓面約30.6萬平方呎。