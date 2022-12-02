山頂南區上月僅錄3宗買賣　美聯：農曆年前繼續低位徘徊

樓市受多項利淡因素打擊，港島傳統豪宅區交投受阻。據美聯資料，按月計算，山頂南區於11月份僅錄約3宗買賣成交，較10月份約9宗，大幅減少66.7%，而成交金額錄得6.1億元，較10月份約9.99億元減少約38.9%。美聯豪宅首席區域營業董事方富義預期，由於12月份及農曆新年前為傳統淡季，故預期本月區內交投表現仍然會在低位徘徊。

月租逾10萬租務佔16宗 按月跌54%

11月區內成交包括一宗山頂道8至12號一個分層戶，實用面積約1,960平方呎，成交價1.1億元，屬公司買賣個案，另外亦錄得一宗淺水灣道71號Overbays洋房，成交價4.3億元。而紅山半島亦錄得一宗洋房交易，實用面積約2,584平方呎，以約7,000萬元成交。

而租賃市場方面，11月份山頂南區租賃個案涉及金額約372.4萬元，較10月份約887.8萬元減少約58%。至於逾10萬元的大額租務佔約16宗，與10月份約35宗亦減少約54%。

首11個月交投僅83宗 按年跌逾六成

至於以今年首11個月來看，方富義稱，按前線分行及市場消息統計，山頂南區首11月買賣成交錄得83宗，涉及金額約為115.4億元，較去年首11個月錄得213宗及400.3億元，分別大幅減少約61%及71.2%，反映豪宅市場明顯受到市場氣氛及環球經濟，以及中港仍未免檢疫往來通關等因素影響。

該行預計，目前豪宅市場仍然缺乏利好消息支持，故相信短期內區內交投仍會在低位反覆徘徊。