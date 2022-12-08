yoo 18 BONHAM三層天際屋　3700呎連桑拿房、按摩池｜多相

位於西半山般咸道18號的單幢住宅yoo 18 BONHAM，2017年已屆樓，近日對外開放三個全新現樓示範單位，包括一伙逾3,700平方呎的三層高天際屋，以及兩伙複式單位。 該天際屋位於31至33樓，涉及三層，屬交樓標準單位，實用面積3,721平方呎，六房四套間隔，連1,126平方呎海景平台，單位配備桑拿房、按摩池、植物牆及花圃等。

↓↓天際屋示範單位↓↓

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至於餘下兩伙複式單位，位於12樓與15樓，以及16樓與17樓，經過改動，實用面積2,499平方呎，屬四房間隔。單位以暖色及雲石牆作設計主調，內置樓梯連接上下層，客飯廳外連露台，同時設有家庭玩樂區。

複式單位的兩層及天際屋的下面兩層，均各自擁有每層兩個私人電梯大堂。

↓↓16至17樓複式示範單位↓↓

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設先住後付 最多5%現金回贈

為配合銷售，發展商推出「YOO 1001夜付款計劃」，買家於投標時須繳付樓價5%作為臨時訂金，並於簽署正式買賣合約時，繳付樓價5%的加付訂金，餘下樓價90%可於簽署正式買賣合約後1001夜（即1002日）內繳付，即成交期長約2.7年。

買家亦可享先住後付優惠，在支付成交金額10%及5%佔用費後，可在簽署正式買賣合約後90天內入住單位。選擇優惠計劃的買家，若於簽署正式買賣合約後的180日至720日內提早付清成交金額，可獲2%至5%現金回贈。

↓↓12樓至15樓複式示範單位↓↓

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舒淇2018年斥1.27億購入一伙複式戶

yoo 18 BONHAM提供12伙，包括3個全層單位、8個複式單位及一間天際屋，實用面積介乎約1,228至3,721平方呎。項目2017年落成，自2018年推出至今，累售出75%單位。其中，影后舒淇於2018年斥逾1.27億元購入項目一伙高層複式戶，呎價達5.1萬元，涉及「辣稅」約1,912萬元。