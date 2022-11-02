連方232呎開放式示範單位曝光　閣樓自製上下層　廚房置在露台旁

萬科香港旗下長沙灣全新住宅項目連方 I，因天氣問題取消今日的記者會，不過仍繼續軟銷，並公布項目兩個示範單位的相片。其中一伙開放式示範單位連裝修，採用閣樓設計，上、下層分別作為寢區及活動區。

連方 I 的連裝修示範單位參照18樓A室搭建，實用面積232平方呎，屬開放式間隔。單位層與層之間高度有3.5米，故採用近年流行的複合式傢俬設計，營造閣樓，以上、下層分間休息區及活動區。

↓↓18樓A室連裝修示範單位↓↓

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是次複合傢俬放置靠近大門位置，故甫入屋已見上方的閣樓，右邊則為特製的迷你「L字」型梳化。前方左邊則為浴室，為遷就閣樓，浴室門口亦「矮了一截」。至於上層空間為雙人寢區，床邊及床下均設有收納空間。

單位的開放式廚房置在窗前、靠近露台，提供枱面式抽油煙機。至於工作平台與露台合併，實用面積約有38平方呎，放置了變頻洗衣及乾衣機等，以騰出室內居室面積。浴室有窗戶。

↓↓18樓E室交樓標準示範單位↓↓

至於另一個為無改動交樓標準示範單位，同為開放式單位，參照18樓E室搭建，實用面積 266平方呎，客飯廳長約4.2米，闊約4.6米，開則屬「L型」 ，住戶可按個人需要將房間與客廳分隔。而露台與工作平台合併，面積達38平方呎，並設雙門設計。