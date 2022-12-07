五年前購豪宅君柏採「先住後付」　買家今棄購料損失逾1300萬

由長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏，早於2016年入伙，項目剛新增一宗取消交易個案。有買家於五年前一手購入君柏四房單位，並採用發展商破天荒引入的「先住後付」計劃，成交期長達12年，惟買家「先住」五年後今選擇棄購，料損失至少1,355萬元。



據成交紀錄冊顯示，涉及為君柏5座18樓A室，實用面積1,624平方呎，屬四房間隔。單位原於2017年9月以3,957.7萬元沽出，呎價約2.4萬元，買家選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃。

據條款顯示，採「Z138先住後付」的買家需在簽署臨約後180日內繳付樓價20%，其後以「先住後付」方式分138個月付款，期間每月支付樓價0.25%及入住費，期內合共需繳付樓價34.5%，即成交期長達12年，並在完成138個月付款後的一個月內需繳清餘下樓價45.5%。

君柏位於何文田亞皆老街204號，共有6座，提供227個單位。

當日推破天荒12年超長成交期

然而，據成交紀錄冊，單位由成交至今歷時逾五年（63個月），今日（7日）列為終止買賣合約，估計買家已取消交易，並遭沒收樓價約34.25%、即涉約1,355.5萬元，尚未計期內已支付的入住費。不過，據資料顯示，該買家獲發展商提供的「大家族認購現金回贈優惠」，相關現金回贈涉樓價約1%至2%。

長實2016年重推君柏的現樓貨尾，並首度引入「先住後付」計劃，只需付兩成樓價即可入住單位，成交期長達12年，即2028年才完成交易，為新盤史上最長的成交期。據知，當日重推並售出34伙貨尾，有約七成買家採用此計劃。