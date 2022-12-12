港島南逾2600伙新盤醞釀推　黃竹坑成焦點　代理：銷情取決於通關

加息陰霾及疫情反覆下，發展商推盤步伐明顯放慢。距離2023年尚餘不足一個月，新盤戰線估計將會轉至港島南區，該區短期可供推售單位有逾2,600伙，主要分布在黃竹坑站及鴨脷洲。有代理表示，來年整體豪宅盤的銷情將取決於通關，假若中港兩地成功通關，料豪宅單位可受惠內地資金入市。



據代理數據，今年首十一個月新盤市場錄約8,789伙成交，當中新界區佔逾5,800伙屬最多，並以平價單位為主。不過，多個港島南區的豪宅新盤已申請預售文件，或悄悄進行軟銷工作，擬明年首季登場。其中，焦點之一為黃竹坑站港島南岸第3期、第4期，兩期項目合共涉近2,000伙；至於鴨脷洲利南道凱玥上月已率先公布樓書，涉及295個大單位，將以現樓形式登場。

鴨脷洲凱玥已上樓書 現樓已局部開放

多個港島南區新盤醞釀推出，數到最矚目的，料為龍光集團（3380）與合景泰富（1813）合作、位於鴨脷洲利南道66號的凱玥，提供295伙，發展商早前預告，項目將以現樓形式登場，短期招標，定價參考南區及同類豪宅。項目的現樓示範單位，上月亦已開放予貴賓及代理參觀。

凱玥由6座組成，提供295伙，賣點之一為戶戶逾千呎，單位面積由1,393至9,663平方呎，標準戶一律三、四房大宅設計，此外更有頂層複式、平台花園等特色戶型。全盤最大一伙頂層A室複式戶，面積達9,663平方呎。

除上述凱玥，宏安地產（1243）在鴨脷洲亦有兩盤待推，合共290伙。當中擬明年第一季推出的鴨脷洲惠風街項目，涉及90伙；另同區鴨脷洲大街項目涉200伙，將計劃明年底推出。

港島南岸4A期已獲批預售 明年首季推

至於黃竹坑站港島南岸勢為明年新盤焦點。其中，太古地產（1972）、嘉里（0683）及信置（0083）合作的黃竹坑港島南岸第4期項目，分兩期發展、合共提供約800伙，其中4A期432伙上月已獲批預售樓花，而4B期涉368伙亦正入紙申請預售。太古地產住宅業務董事杜偉業早前透露，項目最快明年第一季可推出。

與此同時，由長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的港島南岸第3B期及3C期，上月亦已入紙申請預售樓花，兩期分別提供642及558伙，合共1,200伙。

另外，建灝地產旗下赤柱黃麻角道豪宅ONE STANLEY，亦正待批預售樓花同意書。項目提供11座4層高的低密度分層住宅，以及32幢獨立洋房，合共82伙，發展商早前透露最快於明年首季推出市場。

代理：豪宅盤來年銷情取決於通關

面對近月一手新盤銷情放緩，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，來年整體豪宅盤的銷情取決於能否與內地通關、以及疫情走勢。假若疫情向好及成功通關，再加上有刺激經濟措施配合，相信豪宅盤源可吸引國內投資者入市。

此外，美國加息步伐似有意放緩，而近期內地防疫政策逐步放寬，陳永傑估計發展商已睇準時機。若果通關成功及息口到達封頂位， 豪宅盤屆時會變得「啱口味」。