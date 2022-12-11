港鐵小蠔灣第一期明日起招標　最多可建1600伙　最快2027年預售

鐵路項目為近年私樓供應的重要來源，港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝今日（11日）出席旗下杏花新城35周年慶祝活動上表示，大嶼山小蠔灣項目第一期將於明日（12日）開始招標，首階段推出1,200至1,600個住宅單位。



對於近期本港樓市氣氛轉淡，會否影響小蠔灣第一期的招標反應，鄧智輝回應指，不會揣測最終接獲的標書數量，也無人可準確預測數年後的經濟及地產市況，他強調各發展商會自己「計數」、而小蠔灣除了擁鐵路優勢，未來將發展成集住宅、商業零售等多功能於一體的社區，笑言「（發展商）唔係開荒牛，係飲頭啖湯。」

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝

鄧智輝續稱，小蠔灣現時主要用地是車廠，日後會被港鐵物業所覆蓋，相信整個項目落實後將涉超過兩萬個單位，居民人口達6至7萬人。港鐵將在附近建設海濱長廊、小學、中學及社區護理中心等。

料最快2027年可推售樓花

而第一期住宅項目提供約1,200至1,600個住宅單位，鄧智輝回應指，是為了讓發展商有較大彈性，因應市況調節單位數量及戶型。 他又透露，如進度順利，估計中標財團最快可於2027年至2028年推售樓花，估計首批居民最快於2030年入伙，屆時估計小蠔灣車站及30多萬平方呎的小蠔灣商場可同步落成。

被問及是次港鐵小蠔灣項目的補地價金額，鄧智輝指，考慮到搬遷車廠、建設新設施、建立小蠔灣車站等，具相當複雜性，整個項目港鐵公司將會投資數百億元，惟補地價金額不便透露。

小蠔灣項目上周截收意向書，合共接獲33份。據消息指，項目涉及補地價逾86億元，以整個項目可建之私人住宅及商業物業總樓面逾926萬平方呎計，每呎樓面地價約4,800元，若同早前公布預計港鐵需承擔約360億元的前期費用，合共最少涉額446億元。