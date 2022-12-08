港鐵小蠔灣第一期收33份意向書　新地、恒地、恒隆參與

港鐵（0066）小蠔灣項目第一期於今日（8日）下午2時截收意向書，共收到33份意向書。港鐵表示，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將儘快落實有關招標安排。

據今日現場情況，有4家發展商到場遞交意向書。另外，長實（1113）、新地（0016）及恒地（0012）回覆《香港01》確認已遞交意向書。至於恒隆（0101）據悉亦已提交意向書。

項目涉約1,400伙，連佔6.7萬平方呎商場樓面。市場預計，該項目估值約39億至65億元，每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元。

小蠔灣項目坐落於稱為丈量約份第346約地段第145號的部份地段，位於港鐵小蠔灣車廠上蓋，毗鄰將興建的港鐵東涌綫小蠔灣站，該站預計於2030年啟用。項目將發展為一個可持續發展的社區，包括樓面面積約322,926平方呎的購物商場。

第一期涉約1400伙 商場佔6.7萬呎

第一期位處於項目的西南面，住宅樓面面積上限為1,245,395平方呎，商場樓面面積約為67,350平方呎。港鐵早前曾透露，小蠔灣項目將分多個階段招標。發展局則於9月公布賣地計劃時指，第一期項目提供約1,400伙。

港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單以邀請發展商及／或財團遞交正式標書。

+ 3

估值約39億至65億

未來整個小蠔灣項目將有大量房屋供應，估計第一期項目的景觀會以山景為主，有部分海景。綜合市場人士預測，上述小蠔灣項目第一期每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元，即估值介乎約39億至65億元。