取消安心出行利好零售　投資者：明年舖市如同「賭大細」

特首李家超今日（13日）宣布，明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排，同時取消黃碼安排。有舖位投資者認為，上述新安排對零售市道有正面作用，不過明年舖市依然存在不明朗因素，情況如同「賭大細」，預計最理想情況為明年上半年本港與內地全面通關，舖市將現「大陽春」，舖位成交量或會較今年勁升近一倍。



盛滙商舖基金創辦人李根興表示，政府最新公布新安排，安心出行將於明天取消，市場同時充分期望全面通關。他指，若明年上半年本港和內地全面通關，加上全面放寬社交距離措施，而且美國加息周期到頂，並開始放風減息，預計將會有利零售舖市。

李根興：如三因素未有改善 舖價料續跌

李根興指，若上述利好消息盡出，核心區舖位售價或有望升20%至30%，民生區舖位也會跟隨上升10%至20%。他又預計，明年舖位成交量或會較今年大升近一倍，預期平均每月近180宗商舖註冊成交。明年2、3月份舖市料出現「小陽春」，若配合通關，甚至乎出現「大陽春」。

他又表示，若疫情反覆，下年仍未全面落實中港通關，美國加息未見頂，且俄烏不停戰，預計舖市會再跌。核心舖價或跌多15%至20%，民生舖價再跌10%至15%，成交量會持續低迷，保持在每月約100宗註冊水平。

蔡志忠：利率不會長期處於高位

資深投資者蔡志忠則表示，新措施對零售及消費市道有幫助，不過最重要仍然視乎本港何時與內地落實通關，又指今年市況已經跌到谷底，估計農曆新年前後舖市仍處於淡季，最快在明年第二季才會出現反彈。他又指，目前息口處於上升周期，利率水平較年初已經上升不少，但相信利率不會長期處於高位，明年大機會出現回落。