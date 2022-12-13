取消安心出行撤黃碼　代理：全港期待「0+0」　料增商戶開業信心

特首李家超今日（13日）宣布，明日起市民毋須再使用「安心出行」，但會保留食肆等指定處所的「疫苗通行證」安排，同時取消黃碼安排。有代理指出，政府在9月份已放寬入境隔離措施至「0+3」，吸引更多商務及旅遊人士訪港，若今年底前相關措施進一步放寬至「0+0」，商戶開業信心會陸續增強，商舖空置率會跟隨逐步改善。



中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，自入境隔離措施放寬至「0+3」後，訪港旅客人次於10月份錄得約80,524人，比9月增加逾兩成。而踏入12月，臨近聖誕新年長假，向來為傳統消費旺季，再配合消費券，預料市民消費意欲會見高漲，進一步利好舖市。而且，今年農曆新年較早，應節租客亦已開始積極物色心儀舖位，市場接連錄得如花市等短租個案。

應節租客已開始短租舖位

同時，他指，全港期待政府將實施「0+0」入境措施，如於今年底前可正式落實，將為香港吸引一波外來消費力，配合前述利好因素，預料商戶開業信心會陸續增強。

上月商舖空置率窄幅上落

據中原（工商舖）資料顯示，11月五大核心消費區商舖空置率窄幅上落，銅鑼灣區持續為五區中表現最佳，空置率最低，最新錄得約5.71%，而對比2021年11月空置率增多0.76個百分點，按月亦輕微上升0.10個百分點，但整體為各區中最低。

至於中環區則維持相若水平，11月該區商舖空置率為12.87%，對比10月份微跌0.02個百分點，按年亦減少1.42個百分點。灣仔區則為五區中舖位空置率最高，最新錄得約13.32%，按月遞增0.04個百分點，但比較2021年同期就減低1.06個百分點。