港銀加息｜雷霆料加息已近尾聲　郭子威：估明年樓價10%波幅

美國聯儲局宣布再加息0.5厘，為今年內第七次加息，累計已加4.25厘。而多家本地銀行包括滙豐、渣打、中銀及恆生同日亦宣布上調最優惠利率0.25厘。本地大型發展商認為，加息周期仍會持續，料明年樓價全年波幅約10%。亦有發展商認為加息已近尾聲，明年樓市有機會反彈。

郭子威：臨近聖誕、新年 交投量價料受壓

長實營業部首席經理郭子威認為，加息周期持續，對本港資金市場構成極大壓力。他又指，本地部分大型銀行已即時上調優惠利率0.25厘，而與樓按相關的一個月港元拆息亦屢創新高，已經一段時間在高位5%徘徊。

雷霆：加息已近尾聲 料明年樓價反彈

由於利息持續上升，郭子威認為對市民供樓負擔有所增加，買家觀望情緒濃烈，加上臨近聖誕節及農曆新年假期，料對成交量及樓價構成壓力，估計今年一手成交僅約9,000宗，較去年約1.7萬宗，大幅減少逾40%。他又預期加息周期仍會持續，料明年樓價全年波幅達10%。

至於新地（0016）副董事總經理雷霆預計，美國聯儲局加息已近尾聲，料明年初息口將會見頂。他又指，近日中港均放寬防疫措施，料本港對內對外也可於短期內全面通關，經濟復甦在望，預計明年樓市價、量有機會強力反彈。