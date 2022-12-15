美國加息｜滙豐宣布加息0.25厘　經絡： 料港銀加息仍未見頂

美聯儲宣布加息0.5厘，為自今年3月以來第七次加息，合共已加4.25厘。而滙豐銀行同日宣布跟隨加息，將現時最優惠利率P由5.375厘上調0.25厘至5.625厘，為自今年9月以來連續第三次加息，累計加0.625厘。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度一如市場預期，事實上近月拆息一直攀升，今日一個月HIBOR報4.85厘，連續1個半月維持3厘以上水平，早已高於一般銀行新造P按息率及H按封頂息率。

而本港銀行體系結餘亦由今年年初3,775億元反覆下跌至現時約963億元水平。另外，美國11月份消費者物價指數（CPI）報7.1％，雖低於市場預期，但與美聯儲2%的目標仍有一段距離，加上中美貿易，俄烏問題及疫情等，通脹預期仍充滿不確定性。

曹德明預料，美國將緩和加息步伐，但失業率偏低及工資仍處於較高水平，明年美國加息仍會持續以降低通脹為主，料明年聯邦基金利率仍會升至5厘半或以上水平。聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息仍維持高水平，在資金成本壓力下，本港銀行加息亦無可避免，相信其他銀行會因應自身資金成本，將陸續跟隨加息步伐。

料明年上半年P增至6厘水平

回顧2004至2006年加息周期美國累計加息達4.25厘，本港最優惠利率累計加息達3厘，現時美國九個月已累計加息達4.25厘，本港最優惠利率只加息3次，累計加息0.625厘。曹德明認為，美國加息仍持續，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息如維持高水平，本港銀行資金成本力將驟增，本港銀行下年加息仍未見頂，料最優惠利率P最快於2023年上半年增至6厘水平。

曹德明料加息將會持續，未來一年的供樓負擔將繼續增加。

曹德明續指，現時按息雖升至3厘以上，但根據經絡按揭息率指數（MMI）過往數據，對比2000年代（2000年至2009年）的平均息率為3.79厘、1990年代（1990年至1999年）的平均息率為9.8厘，以及逾30年的平均息率為4.89厘，現時的按息水平步入正常化，仍屬正常水平。不過，料加息將會持續，未來一年的供樓負擔或將繼續增加，曹德明提醒有意置業人士須有長遠穩健的財務安排及事前要衡量自身負擔能力。