【星之谷】銀行加按息死線前 上車客如何「達陣」享低息？

臨近年尾收爐，大型銀行陸續調高按揭利率，卻不是即時生效，而是另設生效日期。本身將要買樓或已經買樓、準備申請按揭的人士，如何在心儀按揭銀行cut-off日前鎖定利率？本文分享以下幾個貼士。



首先，當銀行宣佈將於某個日子加按息，準業主只要成功在死線前遞交申請表，便能成功鎖定舊息口。就算物業正式成交前銀行不斷加息，都不會影響獲批按揭利率。

除遞交申請表外，準業主是否需要在死線前交齊所有入息文件，例如稅單等？這視乎該銀行宣佈加息時有沒有給與一個寬限期（grace period），一般情況下銀行都有提供。一般而言，申請人只要在新按揭利率生效前向銀行遞交申請表，並在寬限期內交齊所需入息文件即成，俗稱「齊料」。

要留意的是，一般人在新聞報導中只會得悉銀行加息消息，但未必會獲得寬限期等資訊，申請人可能要向銀行或按揭中介查詢。

確保銀行職員順利「入機」

事實上，當準業主預備申請按揭時，才獲悉銀行要在一星期後加息，覺得未有充足時間準備所有文件的話，不要氣餒，可以先去銀行遞交按揭申請表，並盡快在寬限期內提交所需文件。買樓是一項人生重大決定，所費不菲，應該盡力爭取最低按揭利率。

另一點要留意的是，要成功獲批舊利率，不應在死線當日到銀行入表，應預早一天給銀行職員「入機」。最安全的做法是準買家找到相熟按揭顧問入表，確保他在限期前幫你完成重要任務。

新樓最早6個月內申請按揭

如果是新樓盤，成交期可能很長，這樣又能否按申請按揭鎖定低利率？銀行一般都容許樓花買家於半年前預先申請，因此成交期在半年內，同時又想爭取低息的話，準業主應該從速入表及交齊文件。但有一點要留心，環聯（TransUnion）信貸報告有效期為3個月，如果是半年前入表的話，臨成交前都需要補交最新入息證明，惟一旦當時收入情況發生重大變化，或會驚動銀行。

至於居屋和普通一手樓亦是相近遊戲規則——可以半年前先向銀行入表預先申請按揭，鎖定舊息口就安枕無憂。

準業主如果身在國外或在旅行途中，又能否預先遞交按揭申請表？答案是可以，把申請表簽妥，並電郵給你相熟的銀行按揭顧問，期間不需要見面；但要確保他準時幫你「入機」，否則假如申請過程只停留在電郵階段，銀行是不能以寄出電郵日子作準的。直至簽署貸款信階段，準業主則必須親身到銀行簽署，如沒有該銀行戶口，亦要親身辦理。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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