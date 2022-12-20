中原：年內工商舖成交錄4138宗　創1999年後新低

疲情反覆，本港防疫措施持續嚴謹，拖累今年度工商舖投資市場疲弱，交投量創新低。據中原（工商舖）統計，截至12月15日，2022全年度暫錄得約4,138宗工商舖買賣成交，總金額錄得約771.68億元，對比2021年全年下跌逾四成；成交宗數料會創下1999年後新低。該行分析，預測明年第一季買賣及租務會好淡爭持，全年工商舖買賣交投有機會反彈，升幅逾五成至6,350宗，而價格則會短期波動，全年徘徊上落幅度約10%至20%。

預測全年工商舖徘徊上落幅度約10%至20%

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，2022年截至12月15日暫錄得約1,052宗舖位買賣個案，對比2021年約1,742宗大跌約39%，重回疫情初2020年水平，當年共錄得約1,089宗商舖買賣成交，而涉及金額同樣急跌，今年暫錄得約288.24億元，按年減少約39%。

租務市場表現一般，黃氏指，今年暫錄得約3,897宗舖位租賃成交，按年下跌約25%，創7年新低，對上一次低位為2015年。成交金額方面，2022年暫錄得約4.31億元，對比去年同樣減少25%。

隨著租賃交投稀少，各核心消費區商舖空置改善情況未如理想，中環區較年初空置率下調1.42個百分點，最新空置率錄得約12.87%，而九龍及銅鑼灣核心區舖位空置率更見年初上升，尖沙咀11月舖位空置率亦錄得約10.77%，較年初上升0.45個百分點，而銅鑼灣區11月最新空置率為5.71%。

黃氏分析，隨着可望短期落實全面開關，預測第一季舖位買賣市場會轉平穩上揚，料首季成交量會上升至約250宗水平，全年預測則約1,750宗水平，價格料平穩。租賃就同樣持樂觀展望，預測第一季租務交投量可重回約1,000字水平，全年預測料有約三成升幅至5,000宗：展望全年核心區租金會回升約30%，非核心區舖租料會平穩至上升約15%。

商廈買賣金額錄181億 屬2003年後新低

寫字樓市場方面，中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，若港府於明年初實施「0+0」，將對寫字樓市場有利，預測來年寫字樓出現量升價跌局面。第一季商廈買賣成交量有機會達約200宗水平，全年展望交投量可有六成升幅至1,000宗水平，而買賣價則料會有約5%窄幅上落。租務交投就預測第一季會有輕微升幅，至約1,400宗水平，全年料會有約5,500宗，但租金則料會平穩至微跌約5%。

回顧今年市場，暫錄得約665宗寫字樓買賣成交，比2021年急減約50%，對比2019年社會運動及2020年疫情初起時的全年成交量更低。買賣成交量長期低迷，對商廈市場買賣金額影響大，今年度總成交金額共錄得約181.16億元，按年下跌約41%，為2003年後新低。

陳氏續表示， 雖然整體買賣氣氛淡靜，但個別實力企業及投資者趁寫字樓價格調整而大手購入商廈樓面。統計2022年十大分層寫字樓買賣，首位為長沙灣南商金融創新中心28樓全層，由栢能集團斥資約3.87億元買入。至於租賃市場方面， 今年暫錄得約5,149宗租務個案，總金額涉及約4.82億元，對比2021年分別減少約24%及36%。

外資基金積極吸納樓面 寄望「再工業化」刺激需求

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，2022年暫錄得約2,421宗工廈買賣成交，涉及總金額約368.92億元，出現價量齊跌局面，宗數及金額按年分別下挫約41%及37%。同時，2022年整體工廈市場持續萎縮， 12月份暫錄得約55宗，預料全月成交將不足100宗，有機會創今年度按月新低。租賃方面，全年度暫錄得約7,921宗成交，成交金額約2.65億元，按年減幅分別約16%及約17%。租務成交減幅輕微，主要受迷你倉及物流業生意有所遞增，刺激工廈租務需求所致。

潘氏稱，本年度暫錄得約10宗全幢工廈成交，當中有4宗是由外資基金所購入，如年內最大宗成交為葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心全幢物業，以約28.8億元易手，成交呎價約1.06萬元，現為數據中心。

他預測，2023年第一季工廈買賣宗數會升至約500宗水平，全年預測有近50%升幅至約3,600宗：而呎價則視乎不同地區的工廈需求，有機會上落幅度約10%。預測全年租務宗數亦會上升約20%至約9,300宗水平，租金升跌幅則在約5%範圍內。亦展望2023年工商舖市況將會漸入佳境，預料全年工商舖整體買賣交投會大反彈，幅度會有約六成至逾6,350宗水平，整體成交金額可達約1,050億元。