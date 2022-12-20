兩年後賣平60%　高銀國際中心56億易手　太盟投資、豐樹產業接貨

九龍灣高銀金融國際中心早前被接管人委託推出招標，並在9月份以67億元沽出，不過最終未能完成交易，交易於11月初告吹。不過該幢商廈最新終於成功賣出，在同月25日落實以56億元登記沽出，新成交呎價約6,086元。該廈新買家為太盟投資（PAG）及新加坡淡馬錫旗下豐樹產業的合組財團。



是次高銀金融國際中心成交價56億元，較9月份易手價低11億元或16.4%，同時也較2020年10月份一度向商人FONG Tim出售的作價143億元，大幅回落60.8%。



稅款高達2.38億 佔樓價4.25%

資料顯示，九龍灣高銀金融國際中心在11月25日，被接管人以56億元賣出，新買家為GOLDSTONE ASSET （HKSAR）LIMITED，其公司董事包括太盟投資集團董事總經理陳德柔及豐樹澳洲及北亞區域首席執行官WONG, MUN HOONG。是次交易新買家繳付高達2.38億元作為稅款，佔樓價4.25%。

兩家基金不時投資香港市場

太盟投資（PAG）及新加坡淡馬錫旗下豐樹產業近年亦不時投資本港物業市場。其中太盟投資（PAG）在2019年以近90億元向豐樹基金購入牛頭角國際貿易中心，前稱為豐樹中心，作長線收租用途。及後該廈約14.5萬平方呎樓面由宏利保險租用，大廈再易名為宏利廣場。

至於豐樹產業近年也有投資香港市場，如在2021年1月以逾8.1億元投得粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地。而在港較大規模的投資則要追溯至2011年，當時基金以188億元向太古地產購入九龍塘又一城全部權益，成為當時香港最大額物業交易，每呎樓面成交價15,553元。

九龍灣高銀金融國際中心，近年頻頻傳出易手消息，惟始終未能成交。（資料圖片）

兩年前曾以143億出售予商人FONG Tim

九龍灣高銀金融國際中心近年頻頻傳出易手，但過程一波三折。大廈原由潘蘇通旗下高銀金融（0530）持有作總部，惟近兩年潘蘇通陷入財困，高銀金融國際中心一直處於「被放售」的狀態。2020年9月先是被接管人委託標售，當時估值高逾120億元。同年10月，高銀金融卻公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，兩個月後再傳出物業以逾140億元易手。

9月份曾以67億易手 及後取消交易

不過，物業最終亦未有如期成交，且再次遭到接管。今年5月份第一太平戴維斯獲委託就大廈進行招標，據了解，當時全幢物業市值逾100億元。

及後9月份，該廈以67億元沽出予HG房地產投資香港有限公司（HG PROPERTY INVESTMENT HKLIMITED），不過買賣過程又發生變數。HG指早前以67億元買入九龍灣高銀金融國際中心，並已支付訂金2.5億元，惟11月接到通知指協議需要終止，並被沒收訂金，因而決定入稟高等法院要求法庭頒令賣方執行買賣協議。

高銀金融國際中心位於啟祥道17號，由高銀金融合組財團於2011年以約34.32億元投得，於2016年落成，樓高28層，標準樓層面積約3.5萬平方呎，總樓面約92萬平方呎，早前成交呎租由27元至33元。