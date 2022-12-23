八大樓價指數齊跌　CCL按周挫1.39%　今年樓價累跌逾15%

中原城市領先指數CCL最新報156.37點，重返2017年5月初水平，按周跌1.39%，是反映11月底至12月初的市況。另外，本周八大樓價指數齊跌，是自CCL出現連跌起，近23周以來第5次，樓價跌勢未止。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，12月美國議息前，本地拆息急升，增加銀行加息壓力，樓價走勢進一步向下。CCL由自己歷史高位191.34點累跌18.28%，跌幅接近兩成。2022年計累跌15.27%。至於12月美國放緩加息後的市況，將於2023年1月份公佈的CCL才開始反映。

黃良昇料樓價走勢進一步向下

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報155.83點，重返2017年4月中水平，按周跌1.37%。CCL（中小型單位）報154.36點，重返2017年4月中水平，按周跌1.37%。CCL（大型單位）報166.12點，重返2018年1月初水平，按周跌1.48%。

港島CCL_Mass報155.60點，按周跌4.30%。

四區樓價齊跌

按地區劃分，四區樓價齊跌，港島CCL_Mass報155.60點，重返2017年1月中水平，按周跌4.30%，連跌2周共4.80%。新界東CCL_Mass報167.84點，重返2017年10月底水平，按周跌0.62%。九龍CCL_Mass報149.84點，重返2017年4月中水平，按周跌0.40%。新界西CCL_Mass報146.55點，重返2017年11月中水平，按周微跌0.05%。

今年CCL累跌15.27%

總結八大樓價指數，2022年暫計CCL累跌15.27%，CCL Mass累跌16.34%，CCL（中小型單位）累跌16.20%，CCL（大型單位）累跌10.89%。港島CCL_Mass累跌17.53%，九龍CCL_Mass累跌16.25%，新界東CCL_Mass累跌16.88%，新界西CCL_Mass累跌14.83%。