CCL連跌9周至157.67點　按周跌0.94%　今年樓價累跌近15%

中原城市領先指數CCL最新報157.67點，重返2017年5月水平，按周跌0.94%，連跌9周共7.59%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，自11月3日加息後第2周，整體樓價續跌。CCL由歷史高位191.34點累跌17.60%，今年計累跌14.57%。

他又指，現時CCL距離預期下個低位144點，相差13.67點或9.49%，估計明年新春前後達到。至於，政府昨日（8日）宣佈縮短隔離時間，對樓市的影響將於12月底公佈的CCL才開始反映。下周四（15日）美國將公佈議息結果，亦將於2023年1月上旬的CCL才開始反映。

四區樓價三跌一升，新界西樓價跌勢加劇，新界西CCL_Mass報145.03點，連跌3周共5.89%。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.08點，重返2017年4月水平，按周跌1.08%，連跌9周共7.99%。CCL（中小型單位）報155.57點，重返2017年4月水平，按周跌1.06%，連跌9周共7.95%。CCL（大型單位）報167.86點，重返2018年2月水平，按周跌0.35%。

四區樓價三跌一升

按地區劃分，四區樓價三跌一升，新界西樓價跌勢加劇，近3周累跌超過半成。新界西CCL_Mass報145.03點，重返2017年9月水平，按周跌1.79%，連跌3周共5.89%。新界東CCL_Mass報168.69點，重返2017年10月水平，按周跌0.95%，連跌2周共2.84%。

市區方面，九龍CCL_Mass報148.42點，重返2017年4月水平，按周跌1.86%，連跌4周共5.72%。不過港島CCL_Mass報163.45點，按周升0.45%，連升2周共1.83%。