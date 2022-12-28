港鐵商場派1800萬優惠券　12.29中午開搶　每人最多獲1500元

為迎接2023年，港鐵商場推出「一Click即搶」活動，旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場推出年終壓軸快閃禮遇，送出36,000份電子優惠券，合共總值1,800萬元。

港鐵指，由明天（29日）中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即有機會搶走「500元指定港鐵商場電子優惠券」（名額30,000個）、「500元指定港鐵商場時裝電子優惠券」（名額3,000份），以及「500元指定港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額3,000份）。

每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，合共高達1,500元，數量有限。

其中，如100元港鐵商場電子優惠券，消費滿500元可作100元使用；而50元港鐵商場餐飲食肆電子優惠券則須於星期日至星期四晚上6時後，消費滿300元方可作50元使用。

50元港鐵商場戲院電子優惠券可於星期一至星期四（公眾假期除外）在德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城的戲院購買當日場次的戲票可作50元使用。

至於500元港鐵商場時裝電子優惠券適用於指定港鐵商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品類別商戶，每張電子優惠券消費滿2,000元方可作500元使用。而500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券只適用於指定美容品牌商戶，每張電子優惠券消費滿2,000元方可作500元使用。