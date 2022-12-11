港鐵：大圍站商場圍方出租率達七成　料明年夏季開幕

港鐵（0066）旗下有兩個重點全新商場項目正進行招租，分別為大圍站圍方及黃竹坑站港島南岸THE SOUTHSIDE，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今日（11日）表示，預計兩個商場最快可於明年夏季及第四季開幕。

鄧智輝續稱，大圍站「圍方」（The Wai）現時出租率達到70%，有信心在明年夏季開幕時，出租率可達100%；至於黃竹坑站「THE SOUTHSIDE」已租出約三分之一的樓面，計劃明年第四季開幕。對於兩大商場目前的招租成績，鄧智輝指感到滿意。

就圍方上方的住宅柏傲莊 III 兩幢大樓，現正重新興建，鄧智輝指，物業未來落成後質量一定會好。

鄧智輝又指，港鐵旗下商場的整體出租率達到99%，由於商場組合多元化，故即使在零售市道氣氛欠佳的情況下，租金收入僅輕微下跌。至於港鐵旗下杏花新城今日舉辦35周年慶祝活動，鄧智輝表示指，杏花新城投資數億元翻新，新增育嬰設施等，目前出租率已達100%。

據早前資料顯示，圍方的商場總樓面約65萬平方呎，最大租戶為超市、英皇戲院及大型酒樓等；至於THE SOUTHSIDE商場總樓面則涉約51萬平方呎。