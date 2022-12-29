美聯：料「搶人才」措施每年吸4.5萬人　較政府估算多近3成

政府早前公布，明年1月1日起將實施一系列「搶人才」措施，美聯移民顧問今日（29日）發表報告，預測相關計劃每年可帶來4.5萬名國內外精英來港工作，高於政府估計的3.5萬人或近三成。 報告又推算，連同人才及其家屬，料可為本港補充多達11.7萬人口，協助填補本港過去兩年14萬勞動人口流失的缺口。

料「搶人才」措施每年吸4.5萬人

該行高級策略總監鄭天殷指， 回顧過去多年，受疫情影響，大批人才申請被積壓未被處理；在2020及2021年積壓了1萬個優才申請，但最終只有2,000人成功申請來港。

美聯鄭天殷料，各項「搶人才」措施合計每年吸引4.5萬人來港。

她又指，由於有意來港的人士積存，即使未有「高端人才通行證計劃」及優化搶人才計劃，單計2023年潛在來港工作人士申請亦估計達3萬份，相信新措施可進一步刺激申請人數，連同上述計劃的推出，料各項「搶人才」措施合計每年吸引4.5萬人來港，多於政府估計數字近三成。

值得一提，上述「搶人才」措施當中的「高端人才計劃」及「優秀人才計劃」的申請者均無須在來港定居前獲得本地僱主聘任，較「科技人才計劃」及「專才計劃」須在來港定居前獲得本地僱主聘任更具吸引力。