搶人才︱高才通今起接受申請　孫玉菡：一年內檢討或納入更多院校

政府早前公布多項「搶人才、搶企業」措施，當中招攬高薪人才或世界百強大學畢業生的「高端人才通行證計劃」今日（28日）起接受申請，提供一站式電子化服務的「人才服務窗口」線上平台亦同步推出。勞工及福利局局長孫玉菡表示，「高才通」會在一年內進行檢討，檢視除世界百強大學畢業生外，考慮加入特定學科著名院校的畢業生。

政務司司長陳國基則指，香港在復常之路穩步前進，並向外展示已重返國際舞台中心，現在正是主動出擊、競逐人才的黃金時機。政府定當全力以赴，全面推進一系列「搶人才」新措施，以補充和豐富香港人才庫，配合未來經濟和社會發展需要。



陳國基早前主持「搶人才、搶企業」記者會。（夏家朗攝／資料圖片）

陳國基：香港穩步復常 正是搶人才黃金時機

「人才服務窗口」線上平台今日推出，有意循不同計劃來港的全球人才可以透過平台查詢、提交申請。陳國基指，政府有十足信心在未來三年達到指標，即每年通過各項人才入境計劃，輸入至少35,000名預計逗留至少12個月的人才。目前正全力為「人才服務窗口」籌設實體辦公室，專責制訂人才招攬策略和宣傳，並為到港人才提供更多支援，明年初將向立法會財務委員會申扣撥資源。

薪金門檻比新加坡高 孫玉菡稱不能比較：優勢有別

至於「高才通」其中一類合資格人才年薪須達250萬元，門檻比新加坡類似計劃高。孫玉菡接受電台訪問則指，香港與新加坡的優勢及吸引力不同，不適宜直接比較兩地計劃。他相信大部分人會透過百強大學名單來港，獲批者不需要有工作，亦可在香港逗留兩年，若找到200萬年薪以上的工作，第二個簽證為期6年，具吸引力。

至於現時的「優才計劃」，今年截至11月共收13,000宗申請，孫玉菡說，這是計劃推出以來的新高，增幅在今年7月政府宣布要搶人才後尤其明顯，在《施政報告》公布取消優才計劃兩年配額後，申請人數亦有升幅。他提到，目前人才清單只包括13項專業，當局正進行檢討，預料明年首季完成，如有需要會擴大涵蓋範圍。

被問到如何挽留人才，孫玉菡稱，香港重新進入國際舞台，各行各業都需要人才、發展機會多，政府隨時歡迎港人回流，亦會加大教育資源投放。